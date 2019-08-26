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ФСИН России может получить полномочия по подготовке кадров для иностранных государств

Речь идет о подготовке кадров в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Минюст РФ разработал проект о наделении ФСИН России полномочиями по подготовке кадров для пенитенциарных служб других стран в подведомственных образовательных организациях. Проект соответствующего указа президента опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект указа президента Российской Федерации <…> подготовлен в целях наделения ФСИН России полномочиями по подготовке кадров для пенитенциарных служб иностранных государств в образовательных организациях высшего образования и организациях дополнительного профессионального образования, подведомственных ФСИН России", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что проект направлен на реализацию положений международных соглашений РФ по вопросам сотрудничества в области образования и оказания помощи в подготовке квалифицированных кадров.

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