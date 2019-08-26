Минпросвещения утвердило целевую модель развития дополнительного образования в регионах

УЛЬЯНОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Целевая модель развития системы дополнительного образования в российских регионах утверждена Министерством просвещения РФ. Об этом в понедельник сообщила глава министерства Ольга Васильева на августовском образовательном форуме в Ульяновске.

"Еще очень важный момент, <...> без которого нам тоже сложно двигаться по решению двух ключевых задач - вхождение в десятку [ведущих стран по качеству общего образования] и воспитание, - это наше дополнительное образование. <...> Мы окончательно утвердили целевую модель развития региональной системы дополнительного образования, которая также направлена на обновление содержания и методов обучения в этой области. Мы продолжаем вместе с регионами переходить на персонифицированное финансирование, учет детей, которые занимаются допобразованием", - сказала она.

Васильева уточнила, что сейчас стоит задача охватить всех детей дополнительным образованием. "Внедряются новые формы обучения, в том числе мобильные. И мы очень рассчитываем, что к 2024 году 6 млн наших школьников (на сегодняшний день их 15,5 млн), в том числе проживающих в сельской местности, малых городах и труднодоступных территориях, будут вовлечены в дополнительное образование", - отметила она.

Министр отметила активность Ульяновской области в развитии дополнительного образования. "Я благодарю Ульяновскую область за известные всем "Кванториумы", за цифровые центры "IT-кубы", за ключевые центры дополнительного образования детей", - добавила она.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.