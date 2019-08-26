Компании-работодатели могут быть привлечены к работе с участниками "Машука" в 2020 году

ПЯТИГОРСК /Ставропольский край/, 26 августа. /ТАСС/. Крупнейшие компании, в числе которых "Россети", "Росатом" и "Роскосмос" в 2020 году могут быть привлечены к работе с участниками Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" и дадут им возможность получить работу. Об этом сообщил в понедельник журналистам на форуме полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказского федеральном округе Александр Матовников.

"Мы говорим, что конкурса вакансий сейчас проводится для малого числа участников. На следующий год мы постараемся, чтобы все [участники были в нем задействованы], чтобы здесь был Роскосмос - они тоже готовы подбирать ребят, Росатом и другие все компании. Единственное, нам было бы выгодно, чтобы они остались в округе", - сказал он.

Полпред пояснил, что компания "Россети" уже приняла участие в форуме в этом году и намерена продолжить работу с участниками форума и в следующем году.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске (Ставропольский край) с 2010 года. За это время в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил с 10 по 24 августа, в нем участвовали почти 2 тыс. представителей регионов России и других стран. В 2019 году впервые на форуме будет организована третья смена, а число участников увеличится до 3 тыс.