"Российский учебник" провел мастер-класс на Форуме педагогов в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Корпорация "Российский учебник" провела в понедельник на Форуме педагогов Москвы мастер-класс по функциональной грамотности. Об этом сообщила ТАСС директор Методического центра общественно-научного и филологического образования корпорации "Российский учебник" Наталья Смирнова.

Восьмой Форум педагогов Москвы - 2019 "Учитель цифрового города: настоящее и будущее" прошел в Российском университете дружбы народов. Мастер-класс "Развиваем функциональную грамотность на географическом содержании" прошел под руководством Смирновой, являющейся главным методистом по географии корпорации "Российский учебник".

"В ходе мастер-класса представлены подходы для работы с привычными для учителя инструментами в направлении решения новой задачи", - сказала Смирнова. Она подчеркнула важность функциональной грамотности для современной системы образования.

"Функциональная грамотность рассматривается как способность использовать все постоянно приобретаемые в жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Сегодня функциональная грамотность в образовании рассматривается как индикатор оценки качества системы образования", - сказала собеседница агентства.