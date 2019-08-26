СМИ: власти Барбадоса закрыли большинство госучреждений перед штормом "Дориан"

ГАВАНА, 27 августа. /ТАСС/. Руководство Барбадоса закрыло в понедельник большую часть государственных учреждений и сократило часы работы транспортной сети во избежание жертв при прохождении над островом тропического шторма "Дориан", который движется в сторону Антильских островов с востока и, по прогнозам метеорологов, может перерасти в ураган. Об этом в понедельник сообщает газета Hoy.

Соответствующие рекомендации были даны и частному бизнесу. По словам министра внутренних дел острова Эдмунда Хинксона, в этом секторе исключение составляют ряд магазинов, аптек и поставщиков услуг связи. В состояние повышенной готовности приведены спасательные и медицинские службы. Ожидается, что шторм пройдет над Барбадосом в ближайшие сутки.

Тропический шторм "Дориан" в настоящее время находится в 300 км от Малых Антильских островов, скорость ветра в его пределах достигает 26,5 м/с. Ожидается, что "Дориан" вызовет сильные осадки и грозы, а в течение двух суток может перерасти в ураган в северной части Доминиканской Республики и Гаити. Власти Сент-Люсии, Сент-Винсента и Гренадин, Мартиники и Гренады также призвали население соблюдать повышенные меры предосторожности и следить за оповещениями сил гражданской обороны.

Сезон ураганов в Атлантике обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.