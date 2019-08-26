AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

ТАСС, 27 августа. Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет. Об этом в понедельник сообщает AP со ссылкой на заявление дизайнерской студии, принадлежащей Толедо.

Причиной смерти Толедо стал рак груди.

Изабель Толедо родилась в 1961 году на Кубе, а затем в подростковом возрасте переехала в Соединенные Штаты. Свою первую коллекцию дизайнер представила в 1985 году, однако особую популярность Толедо получила после того, как в ее наряде лимонного цвета Мишель Обама появилась на церемонии инаугурации своего супруга, 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году. Среди прочих, в нарядах Толедо были замечены такие известные американские актрисы, как Деми Мур, Деби Мазар и Дебра Мессинг.