{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

AP: умерла работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо

Ей было 59 лет, отмечает агентство
Изабель Толедо AP Photo/Lynne Sladky
Описание
Изабель Толедо
© AP Photo/Lynne Sladky

ТАСС, 27 августа. Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, наряды которой носили бывшая первая леди США Мишель Обама и актриса Деми Мур, умерла в США в возрасте 59 лет. Об этом в понедельник сообщает AP со ссылкой на заявление дизайнерской студии, принадлежащей Толедо.

Причиной смерти Толедо стал рак груди.

Изабель Толедо родилась в 1961 году на Кубе, а затем в подростковом возрасте переехала в Соединенные Штаты. Свою первую коллекцию дизайнер представила в 1985 году, однако особую популярность Толедо получила после того, как в ее наряде лимонного цвета Мишель Обама появилась на церемонии инаугурации своего супруга, 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году. Среди прочих, в нарядах Толедо были замечены такие известные американские актрисы, как Деми Мур, Деби Мазар и Дебра Мессинг.

Теги
США
СМИ: власти Барбадоса закрыли большинство госучреждений перед штормом "Дориан"
Синоптики предупредили о сильных осадках и грозах
Читать полностью