Новые ливни и подъем уровня рек ожидаются в Приморье в ближайшие дни

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Новые сильные дожди, которые могут вызвать резкий подъем уровня воды в реках и подтопления, ожидаются в Приморье в ближайшие несколько дней. Об этом говорится в распространенном во вторник предупреждении Примгидромета.

В августе Приморский край пережил сильный паводок из-за не прекращавшихся неделями дождей. В зону подтопления попали свыше 2 тыс. человек, вода зашла в 500 домов. Пострадал урожай более чем на 20 тыс. га, или 4,1% от всех посевных сельхозугодий региона.

"Под влиянием активных фронтальных разделов в период 27-31 августа ожидаются дожди, местами сильные с количеством [осадков] 15-45 мм за 12 часов. Общее количество осадков может дополнительно добавить к сумме выпавших дождей еще от 40% до 80% месячной нормы. Дополнительные дожди будут способствовать увеличению стока и подъемам уровня воды в реках. При значительной интенсивности осадков на отдельных участках рек возможны резкие подъемы уровня воды на 0,3-0,8м с увеличением продолжительности высокого стояния уровня воды и затоплением пойм рек, подтоплением пониженных хозяйственных объектов", - говорится в сообщении.

Ночью во вторник во Владивостоке прошел сильный дождь, который продолжился утром. По данным синоптиков, ночью в городе выпало около 40 мм осадков. Дождевая вода затопила низинные участки улиц, в том числе в центре города, на них движение транспорта затруднено.