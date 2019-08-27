Сильный дождь нарушил работу городского транспорта во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 августа. /ТАСС/. Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке, из-за подтоплений улиц работа трамваев и троллейбусов замедлена, а некоторые маршруты автобусов изменены, сообщила во вторник пресс-служба администрации Владивостока.

"Из-за проливных дождей, подъема воды на некоторых участках городских магистралей и щебня, который нанесло с дорог и откосов, во Владивостоке замедлено движение трамваев и троллейбусов. На путях работают оперативные службы. Изменено движение автобусов в районе [торгового центра] "Зеленого острова" и на улице Невельского. Морской прибрежный транспорт ходит по расписанию", - говорится в сообщении.

Торговый центр "Зеленый остров" находится в низине, участок дороги рядом с ним затапливает сильными дождями. Этот участок расположен на кратчайшем пути из центральной части Владивостока к мосту на остров Русский. Сейчас пассажирские автобусы движутся в объезд этого участка.

На маршрутах города утром во вторник работают 533 автобуса и весь подвижной состав троллейбусов и трамваев. Движение восстановится, когда уровень воды снизится, отмечает пресс-служба городской администрации. Кроме того, с нескольких косогоров на городских улицах на дороги сошли сели. Энергоснабжение непогода не нарушила, аварийных отключений электроэнергии зафиксировано не было.

"По прогнозам синоптиков, во вторник во второй половине дня сильные осадки во Владивостоке продолжатся. Ожидается, что сильный дождь будет сопровождаться грозой", - сообщает пресс-служба городской администрации.

Дождь начался во Владивостоке в ночь на вторник и продолжился утром. По данным синоптиков, выпало около 40 мм осадков. Дождевая вода затопила низинные участки улиц, в том числе в центре города.