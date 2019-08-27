В Монголии захоронили станки 17 советских солдат, погибших в сражениях на реке Халхин-Гол

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Участники российско-монгольских учений "Селенга" приняли участие в церемонии захоронения останков 17 советских солдат, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в 1939 году. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В Монголии на мемориальном кладбище со всеми воинскими почестями состоялось захоронение поднятых останков погибших 17 советских солдат. В церемонии погребения принял участие командующий 36 армии ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, командующий сухопутных войск Монголии бригадный генерал Б. Амгаланбаатор", - сообщили в пресс-службе.

Останки воинов были найдены и подняты поисковым отрядом военнослужащих Вооруженных сил России. "В преддверии празднования 80-летнего юбилея победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол командованием общевойскового объединения ВВО, дислоцированного в Бурятии, было принято решение о создании поискового отряда, состоящего из 15 военных инженеров, для поиска погибших солдат Рабоче-крестьянской Красной Армии, - отметили в пресс-службе. - Раскопки велись в 350 км от города Чойбалсан в районе сопки Ремизова совместно с представителями общественных организаций Монголии".

В 2020 году планируется увеличить состав отряда поисковиков и продолжить работы в местах воинской славы на территории Монголии. На сегодняшний день захоронены останки 103 советских солдат. Без вести пропавшими считаются около 2 тыс. сражавшихся у берегов Халхин-Гола.

Российско-монгольские военные учения "Селенга" начались 15 августа на полигоне Мунх Хэт. В маневрах принимают участие до тысячи военнослужащих мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в городе Кяхта (Бурятия), и столько же - со стороны Монголии.

В мае 1939 года японские войска вторглись на территорию союзной СССР Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. Это вторжение явилось составной частью японских планов захвата советского Дальнего Востока и Сибири, Китая и владений западных стран в районе Тихого океана. В результате шестидневных боев японская армия была окружена, разгромлена и обратилась с просьбой о прекращении военных действий. 16 сентября 1939 года бой на реке Халхин-Гол был завершен.