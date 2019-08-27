Уровень воды в реках Хабаровского края 27-28 августа будет расти

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Рост уровня воды в реках в Хабаровском крае до неблагоприятных и опасных отметок ожидается 27 и 28 августа, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"27 и 28 августа на реках края ожидается рост уровня воды до неблагоприятной и опасной отметки. Ситуация от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре напряженная, уровень воды там превышает опасную отметку. Ситуация, безусловно, контролируется", - сообщил он.

По данным главка МЧС по Хабаровскому краю, по состоянию на 27 августа в связи с подъемом уровня Амура в регионе отмечаются подтопления в 54 поселениях и городах. Подтоплены 53 жилых дома с населением 129 человек, 402 приусадебных участка, 911 земельных участков и около 1700 дачных участков.