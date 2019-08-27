Стоимость букета на 1 сентября в Москве составит от 350 рублей

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Минимальная стоимость букета ко Дню знаний на столичных рынках составит 350 рублей. Об этом сообщил во вторник ТАСС руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Букет к 1 сентября на московских рынках можно будет приобрести по разным ценам, в зависимости от цветов, которые в него включат. Минимальная цена составит около 350 рублей за букет из трех-пяти цветов. Традиционно самым большим спросом пользуются хризантемы, розы, герберы", - сказал Немерюк, отметив, что накануне праздника ввиду большого спроса цветы в опт и розницу ежегодно дорожают на 10-15%.

Как добавила руководитель ассоциации российских флористов Валентина Сафронова, родители школьников зачастую стараются экономить на цветах, потому что собрать ребенка в школу - недешево. По словам эксперта, особых изменений в стоимости цветов в 2019 году по сравнению с прошлым годом нет.

"В прошлом году к концу августа на некоторые цветы цены выросли значительно: на отдельные сорта альстромерии до 30%, а лизиантуса - до 40%. Что касается подмосковных роз, то в прошлом году цена на них в день 1 сентября выросла примерно на 10%. В этом году ожидаем похожей ситуации", - сказала сотрудница пресс-службы "Флорист.ру" Ирина Дмитриенко.

Она добавила, что некоторые компании могут удерживать цены на прежнем уровне, другие вынуждены поднимать розничные цены вслед за ростом закупочных цен. Также цены могут вырасти значительно у некоторых продавцов в сам праздник, поэтому эксперты рекомендуют делать заказ заранее и не откладывать покупку на утро 1 сентября.

Как отметила Дмитриенко, при выборе букета на 1 сентября стоит исходить из бюджета в 1,5-2 тыс. рублей. Более дорогой, а значит и большой букет, будет не удобен для школьника, который будет стоять на школьной линейке, или учителя, которому его вручат.

Какой букет выбрать

"Родители первоклашек в столице, покупая букеты накануне 1 сентября, отдают предпочтения гладиолусам, георгинам и астрам, выращиваемым в Подмосковье, которые поступают на московские рынки из Коломны, Серпухова, Волоколамска, Шатуры и других городов Московской области", - сказал Немерюк.

По словам Дмитриенко, покупатели чаще всего выбирают сезонные цветы. Для объемного букета из таких цветов к 1 сентября - георгин, гладиолусов, хризантем, астр - достаточно использовать от трех до пяти цветков. Пышности букету придаст зелень и современные техники упаковки. Равнозначный по объему букет из 7-11 роз будет более тяжелым, - ребенку его неудобно держать в руках.

"Традиционно флористы рекомендуют для первоклассников выбирать небольшие букеты, некрупные и нетяжелые. Добавляем в букеты осенние ягоды, которые отлично смотрятся в сочетании с желтыми и оранжевыми цветами. Старшие классы выбирают букеты более скромные, зачастую из одной-трех роз или хризантем, которые сейчас можно купить любых цветов из осенней палитры. Кстати, весьма популярная тенденция в составлении букетов - добавлять крашеные цветы, которые поменяли оттенок благодаря красителям в воде", - сообщила Сафронова.

Специалисты "Флорист.ру" рекомендуют покупать цветы за день до 1 сентября, отмечая, что розы и хризантемы можно купить за два-три дня до праздника. По их мнению, самый удачный вариант - сделать заказ заранее, тогда свежесть и надлежащий вид букета гарантированы, и не придется заботиться о сохранности цветов.

"У приобретенных цветов нужно обязательно подрезать все стволы, и налить холодной воды без добавок - половину вазы примерно. Постараться поставить в темное и прохладное место. Розы и подсолнухи после покупки также подрезаем, но они требуют большого количества воды в вазе. Хризантемы не срезаем ножницами, а надламываем руками", - рассказала Дмитриенко.

Рынок цветов в Москве

"Московский цветочный рынок на 65-70% состоит из цветов, выращенных иностранными производителями - преимущественно из Голландии (20%), Эквадора (60%), Колумбии (13%), Кении, Израиля и Китая (менее 7%). Импорт представлен следующим образом: роза - 43%, хризантема - 22%, гвоздики - 11%, другие цветы и зелень - 24%. Лишь 30-35% рынка занимают российские производители. В неделю в Москве реализуется около 6 млн стеблей импортного цветка и около 2 млн стеблей цветка, выращенных российскими производителями", - сказал Немерюк.

Он пояснил, что цена розы на ее пути из Эквадора и Кении в Москву складывается из следующих позиций: средняя оптовая цена за штуку (70-80 рублей), накрутка оптовиков (5-10 рублей) и накрутка розничных продавцов (25-30 рублей). В итоге покупателю один цветок обходится в 80-150 рублей. Цена хризантемы на ее пути из Голландии в Москву составляет около 50-60 рублей, при этом наценка от розничных продавцов составляет 3-4 рубля.

"Выращивание цветов в Московской области сопряжено с различного рода трудностями. Прежде всего это климатическая зона, малое количество солнечных дней в году и как следствие дополнительные затраты на отопление и освещение. При этом транспортная составляющая не оказывает существенного влияния на увеличение стоимости российской розы", - сказал руководитель департамента.

Немерюк добавил, что отечественные цветы поступают в столицу из нескольких совхозов: Измайловский, Московский, Мосзеленхоз, Ульяновский, Чеховский сад (Тульская область), Розовый сад (Калужская область), Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Мордовии, Пензы, Ижевска, Екатеринбурга. Цена розы, выращенной российским производителем и привезенным в Москву складывается из средней оптовой цены за штуку (40-60 рублей), накрутки оптовиков (6-7 рублей или 5-10%), накрутки розничных продавцов в магазинах (40-60 рублей или 100%). В итоге покупателю один цветок обходится за 50-100 рублей.

"Количество потенциальных покупателей свежесрезанных цветов в столице не превышает 2,2 млн человек. Среднее количество свежесрезанных цветов, купленных за одну покупку, составляет порядка четырех штук. Средняя сумма, потраченная на одну покупку, - около 600 рублей", - сказал Немерюк.

Он подчеркнул, что самым существенным фактором, влияющим на увеличение стоимости цветочной продукции для конечного потребителя, является розничная наценка, которая в отдельных случаях может достигать 100%. Численность населения Москвы в возрасте 14 лет и старше - более 7,2 млн человек, из них около 70% не покупали цветы за последние три месяца.