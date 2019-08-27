Дагестанскую лигу КВН планируют открыть в середине сентября

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Первую игру дагестанской лиги КВН в этом году планируют провести в середине сентября. Об этом сообщил ТАСС директор Республиканского молодежного центра Дагестана Рашид Максутов.

"Фестиваль [дагестанская лига КВН] будет в середине сентября ориентировочно. Будет проходить из четырех игр: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца - четыре игры", - сказал Максутов.

Организаторы рассчитывают, что фестиваль соберет команды из Избербаша, Дербента, также планируется участие сборной Дагестанского пединститута. Всего до восьми команд, около 150 человек, уточнил Максутов. "По итогам мы планируем отправлять этих ребят в Сочи. Это уже будет "Голосящий КиВиН", - добавил директор молодежного центра.

"Голосящий КиВиН" проводится в Светлогорске на площадке театра эстрады "Янтарь-Холл" с лета 2015 года. Решение о его переносе из латвийской Юрмалы, где он проходил с 1996 по 2014 год, было принято в феврале 2015 года. Сама идея фестиваля появилась в 1995 году - тогда, в декабре, в фойе Московского дворца молодежи состоялся первый "Голосящий КиВиН".