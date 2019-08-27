Хайнань готовится к приходу нового тропического шторма

ШАНХАЙ, 27 августа. /ТАСС/. Тропический шторм, получивший название Podul, сформировался во вторник в северо-западной части Тихого океана. Как сообщила метеорологическая служба южной китайской провинции Хайнань, 12-й по счету в этом сезоне тропический циклон может 30 августа достичь юго-восточного побережья острова.

Сейчас тропический шторм находится примерно в 460 км к юго-востоку от Манилы. Скорость ветра в пределах атмосферной воронки сейчас достигает 18 м/с. Podul движется в северо-западном направлении со скорость порядка 30 км/ч.

Ожидается, что 28 августа он пройдет через филиппинский остров Лусон, а затем выйдет на просторы Южно-Китайского моря и продолжит движение в сторону острова Хайнань. В метеорологической службе провинции предупредили, что тропический шторм постепенно набирает силу и к 30 августа, когда он дойдет до Хайнаня, порывы ветра в его пределах могут достигать 33 м/с.

Власти провинции распорядились вернуть в порты находящиеся в море в потенциально опасных районах рыболовецкие суда. В населенных пунктах на острове принимаются необходимые меры для минимизации потенциального ущерба от удара стихии.