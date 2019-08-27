Прокуратура Швеции не будет обжаловать решение суда по делу рэпера A$AP Rocky

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. /ТАСС/. Шведская прокуратура не будет обжаловать вердикт окружного суда Стокгольма по делу рэпера A$AP Rocky, приговоренного 14 августа в Швеции к условному сроку за избиение. Об этом во вторник сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Я принял оценку доказательств окружного суда, который счел недоказанным, что при избиении использовались целые или разбитые бутылки. Я полагаю, что наказание за преступление должно быть несколько более высоким, чем два месяца, к которым приговорил суд, но после общей оценки я решил не обжаловать приговор. Все трое на самом деле были привлечены к ответственности за избиение, и суд отклонил заявление [адвокатов] о защите при чрезвычайных обстоятельствах", - пояснил прокурор Даниэль Сунессон.

A$AP Rocky (настоящее имя - Раким Майерс) был арестован 3 июля после концерта на фестивале хип-хопа Smash на стадионе в Стокгольме, драка с его участием произошла 30 июня. Шведская прокуратура 25 июля выдвинула обвинения против него и двух участников драки по подозрению в избиении. По версии рэпера, он невиновен, на него было совершено нападение, он был вынужден защищаться. Рокки был отпущен 2 августа из-под стражи после суда в ожидании вердикта, в тот же день он улетел в США.

В своем вердикте суд отметил, A$AP Rocky и еще два участника драки напали на истца и нанесли ему удары руками и ногами. Рэпер выплатит компенсацию потерпевшему в размере 12,5 тыс. крон (около $1,32 тыс.), это значительно меньше, чем требовал пострадавший.

Ранее судимый пострадавший - 19-летний афганский беженец Мустафа Джафари - хотел получить 139,7 тыс. крон ($14 тыс.) в качестве компенсации, в том числе за "унижение, причинение боли, потерю дохода". Он не исключал обжалования вердикта окружного суда.

Мнения сторон

Прокуратура просила шесть месяцев заключения для A$AP Rocky и двух других обвиняемых, так как считает, что они, сговорившись, били лежащего на земле человека. Защита требовала освободить своих клиентов, так как обвинение не смогло доказать наличие сговора, а истец неправильно описал, что с ним произошло.

На слушаниях 30 июля - 2 августа потерпевший заявил, что во время драки боялся за свою жизнь: его били бутылками по правой стороне затылка. Но он не мог с уверенностью сказать, кто именно нанес удары, а в больнице у него не обнаружили никаких серьезных травм головы.

Рэпер утверждал, что был напуган и просто защищался.

19 июля Швецию посетил помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш, который встретился с тремя задержанными американскими гражданами, а также сотрудниками МИД и Министерства юстиции Швеции. Президент Дональд Трамп 20 июля обсудил вопрос задержания с премьер-министром Стефаном Лёвеном и заявил, что готов лично поручиться за A$AP Rocky. Трамп также выразил неудовлетворение в связи с бездействием премьера относительно разрешения сложившейся ситуации и призвал шведские власти отпустить на свободу рэпера. Власти США направили на слушания в суде своего спецпредставителя по делам заложников Роберта О'Брайена.