Власти Саратова направили полмиллиона рублей на борьбу с распространением лихорадки

САРАТОВ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Саратова направили полмиллиона рублей на борьбу с грызунами, чтобы остановить распространение так называемой мышиной лихорадки, сообщила во вторник пресс-служба администрации города.

"В мае 2019 года из резервного фонда администрации были выделены 500 тыс. рублей на проведение мероприятий по предупреждению распространения геморрагической лихорадки с почечным синдромом на территории города Саратова", - говорится в сообщении.

По данным администрации, проводилась дератизация территории Кумысной поляны, площадь обработки составила более 23 гектаров. Кроме того, обрабатывались другие зеленые зоны: парки и скверы. В июне такие работы проводились в Кировском, Ленинском и Заводском районах (в основном на окраинах города).

Накануне СК возбудил дело в связи с халатностью сотрудников органов власти, повлекшей вспышку в регионе опасного заболевания. В пресс-службе Минздрава области сообщали, что с мая лихорадка подтвердилась у более 1400 человек, одна женщина умерла в больнице.

Геморрагическая лихорадка - острая вирусная болезнь, характеризующаяся системным поражением мелких кровеносных сосудов, геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстройствами и поражением почек с развитием острой почечной недостаточности. Основной источник возбудителя - мышевидные, которые переносят бессимптомную инфекцию.