Омбудсмен Башкирии проверит сообщения о недопуске незрячей в автобус с собакой-поводырем

УФА, 27 августа. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по правам человека в Башкирии начал проверку по сообщениям СМИ об инциденте с незрячей девушкой, которую не пустили в маршрутный автобус с собакой-поводырем и ребенком, сообщил ТАСС во вторник республиканский омбудсмен Рим Каюмов.

"Сейчас готовим документы, направим запросы по инциденту с незрячей девушкой, которую не пустили в автобус. По ее итогам будут приняты меры", - рассказал он.

В субботу, 24 августа, водитель одного из маршрутных автобусов Уфы отказался пускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала хозяйку. По этому факту проверку также проводит прокуратура. Власти региона завили о намерении пригласить потерпевшую в общественный совет по интересам маломобильных групп.