ВЦИОМ: наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Абсолютное большинство опрошенных граждан РФ предпочитают смотреть комедии и военные фильмы, большой популярностью также пользуется историческое кино, фильмы-сказки и мультфильмы. Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении ТАСС результаты исследования ВЦИОМ, сделанного накануне Дня российского кино, который отмечается во вторник.

Наиболее популярные киножанры, по мнению россиян, - комедии и военные фильмы - их с разной периодичностью смотрит абсолютное большинство опрошенных (80% и 77% соответственно). "Не менее интересны нашим соотечественникам фильмы-сказки и мультфильмы (63%), историческое кино (74%), детективы (64%), а также приключенческие фильмы (66%) и драмы (60%). Реже предпочитают смотреть мелодрамы (48%) и боевики (38%). Практически не пользуются популярностью у российского зрителя триллеры (28%) и эротические фильмы (13%)", - говорится в документе.

Среди наиболее удачных российских фильмов, снятых за последние два-три года, россияне чаще всего упоминали "Т-34" (9%) и "Движение вверх" (4%).

Согласно исследованию, несмотря на стремительные темпы внедрения интернета в повседневную жизнь, большинство россиян предпочитают смотреть кино по телевизору (70%). "Однако тренд перехода определенной части населения в онлайн-киносреду также прослеживается: 18-24-летние (71%), 25-34-летние (67%) и 35-44-летние (53%) соотечественники чаще других предпочитают смотреть фильмы онлайн или скачивать их для последующего просмотра. Смотрят кино по телевизору преимущественно 45-59-летние граждане (83%) и люди в возрасте от 60 лет и старше (91%), те, кто редко пользуется интернетом", - говорится в материалах.

Государственная поддержка кино

Из результатов исследования явствует - три четверти россиян считают, что государству необходимо поддерживать российский кинематограф (77%) для улучшения качества фильмов. По их мнению, в приоритете должно быть кино для детей и подростков, художественные и исторические фильмы.

Около половины сторонников государственной поддержки отечественного кинематографа считает, что если поддерживать, то стоит отдать приоритет начинающим режиссерам (47%). "Особенно актуальна данная точка зрения среди тех, кому от 18 до 24 лет (59%), от 25 до 34 лет (52%) от 35 до 44 лет (54%). О том, что лучше поддержать опытных режиссеров, говорит треть из тех, кто выступает за государственную помощь российскому кино (31%), чаще всего это люди в возрасте от 60 лет и старше (35%)", - приводит данные ВЦИОМ.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 24 августа среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Профессиональный праздник кинематографистов и любителей кинематографа был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР в 1980 г., до распада СССР назывался "День советского кино". 100 лет назад, 27 августа 1919 г., Ленин как председатель Совета народных комиссаров РСФСР подписал декрет "О переходе фотографической и кинематографической торговли и промышленности в ведение Народного комиссариата просвещения".