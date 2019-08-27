Гидрологи прогнозируют подъем уровня воды в Амуре у Комсомольска-на-Амуре до 820 см

ХАБАРОВСК, 27 августа. /ТАСС/. Гидрологи скорректировали прогноз по паводку в Хабаровском крае на сентябрь. У Комсомольска-на-Амуре уровень Амура будет примерно на метр выше, чем предполагалось ранее, сообщили во вторник ТАСС в Дальневосточном Гидрометцентре.

"Для Хабаровска прогноз скорректирован на понижение - до 650 см, для Комсомольска-на-Амуре - на повышение - до 820 см", - сказал представитель Гидрометцентра.

Ранее предполагалось, что у Хабаровска уровень Амура может подняться до 680 см 29 августа - 3 сентября, у Комсомольска-на-Амуре - до 750 см в период с 3 сентября до 6 сентября.

"Повышение уровня реки у Комсомольска будет за счет водостока левобережных притоков, за счет подпитки с озер и рек Нижнего Амура", - сказал представитель Гидрометцентра.

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре во вторник составил 673 см, увеличившись за сутки на 18 см. Неблагоприятным для города считается уровень 450 см, опасным - 650 см.

В Комсомольске подтопило около 20 домов, несколько подворий, там развернута работа по защите сооружений и улиц от воды.