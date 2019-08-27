Детский омбудсмен Ленобласти готова оказать помощь пострадавшей в Турции девочке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова готова оказать помощь пострадавшей в Бодруме 12-летней российской девочке и организовать для нее сбор средств. Об этом во вторник сообщается на сайте омбудсмена.

Двенадцатилетнюю россиянку 18 августа затянуло в трубу на дне бассейна, она была экстренно госпитализирована и находилась в критическом состоянии. Как отмечается на сайте омбудсмена, девочка проживает под Петербургом, в связи с происшествием возбуждено уголовное дело.

"Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области внимательно следит за ситуацией и выражает готовность оказать необходимую помощь и поддержку семье пострадавшего ребенка, при согласии родителей разместив на своем официальном сайте информацию о расчетном счете для перечисления денежных средств", - говорится в сообщении.

Врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое, 21 августа внештатный детский анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов сообщал, что девочка находится в глубокой коме, позже она осложнилась лихорадкой. Петербургские медики, прибывшие на прошлой неделе в Турцию для оказания помощи, были готовы транспортировать девочку в Россию, но отмечали, что это может принести дополнительные осложнения. Родители пострадавшей приняли решение не рисковать и пока остаться в Турции. Их проживание рядом с дочерью обеспечил туроператор.

В Петербурге семье также готовы оказать весь комплекс мер медико-социальной помощи и принять пострадавшую в многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий им. К. А. Раухфуса. В Турции помощь по сопровождению ситуации будет оказывать Министерство иностранных дел РФ. Петербургские медики после отъезда из Турции продолжат проводить регулярные консультации с турецкими коллегами.