Комитет Думы по безопасности намерен уточнить порядок идентификации сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в предстоящую осеннюю сессию намерен проработать вопрос об упрощении порядка идентификации сотрудников Росгвардии. Об этом журналистам во вторник сообщил глава комитета Василий Пискарев.

"Еще одним направлением работы комитета станет подготовка изменений, направленных на уточнение порядка идентификации сотрудников Росгвардии", - сказал Пискарев.

По словам парламентария, при обращении к гражданам сотрудник Росгвардии, находящийся при исполнении обязанностей по охране общественного порядка, должен представиться. "Сейчас жетонами, позволяющими идентифицировать, снабжены, сотрудники патрульно-постовой и некоторые других служб полиции. Соответствующий законопроект, уточняющий данный вопрос, нами подготовлен и сейчас проходит согласования", - информировал депутат.

Ранее член Совета Федерации Владимир Лукин внес в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах. Согласно действующему законодательству, полицейские носят нагрудный знак, тогда как на сотрудников Росгвардии соответствующее положение не распространяется. Росгвардия пообещала изучить инициативу на соответствие общественному запросу и стандартам безопасности.