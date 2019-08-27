Прокуратура не нашла нарушений в действиях экипажа экстренно севшего в Самаре SSJ-100

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Нарушений в действиях экипажа самолета SSJ-100 авиакомпании "Азимут", совершившего экстренную посадку в аэропорту Самары по техническим причинам, не установлено. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 31 июля. Следовавший из Краснодара в Тюмень самолет авиакомпании "Азимут" совершил экстренную посадку по техническим причинам в аэропорту Самары.

"По ее [проверки] результатам установлено, что посадка судна в аэропорту города Самары с 95 пассажирами произведена по техническим причинам. Нарушений закона в действиях экипажа воздушного судна не установлено", - говорится в сообщении.

Проверка была организована специалистами Волго-Донской транспортной прокуратуры и Приволжского межрегионального территориального управления Росавиации.

Пассажиров в тот же день доставили в Тюмень резервным бортом авиакомпании.