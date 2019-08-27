ТАСС и "Мелодия" запускают подкасты на сайте агентства и специализированных площадках

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС и звукозаписывающая фирма "Мелодия" запускают подкасты, один из первых будет посвящен классической музыке, рассказали во вторник в департаменте корпоративных коммуникаций агентства.

"С конца августа ТАСС начинает работать в еще одном новом для себя направлении - подкастах. Серии подкастов будут посвящены искусству, истории, литературе, экономике, обществу, а также прикладным темам, которые помогут пользователю найти ответы на важные вопросы, - финансовой грамотности, психологии отношений, вопросам самореализации, - отметили в департаменте. - Подкасты, посвященные классической музыке, ТАСС делает с фирмой "Мелодия", ведущий - пианист Алексей Сканави".

По словам заместителя главного редактора ТАСС Дарьи Пенчиловой, контент ТАСС будет доступен пользователям везде, где может быть удобно его потреблять. "У нас уже был опыт работы с аудиопродуктами, мы давно смотрели в сторону подкастов и ждали, пока "ренессанс" будет не только в части готовности аудитории слушать, но и в развитии массовых платформ и сервисов. Этот момент настал", - отметила она.

Со своей стороны, генеральный директор "Мелодии" Андрей Кричевский отметил, что в архивах компании хранится множество редких фонограмм, которые отобраны для проекта. "Для подкастов мы отобрали записи, которые уже прошли проверку временем, и сейчас их можно назвать эталонными. Как пример, назову Рудольфа Баршая, Михаила Плетнева, а также редкие записи ансамбля "Мадригал" Андрея Волконского и Таллинского камерного хора", - рассказал Кричевский.

Ведущий подкаста, пианист Алексей Сканави, представляя проект, отметил: "Классическая музыка - это не просто ценнейшая часть мирового культурного наследия. С древних времен музыка считалась одной из непременных составляющих классического образования, а в наши дни знание основ музыки способно помочь человеку во всех аспектах его жизни и деятельности, от повышения психологического комфорта и расширения кругозора до улучшения мыслительных функций и понимания устройства мира. Именно этой цели - в доступной и наглядной форме дать пользователю понимание основ классической музыки - и служит наш подкаст".

Подкасты ТАСС будут доступны на сайте tass.ru и в соцсетях агентства, а также на различных аудиоплощадках, в том числе специализированных, - Anchor.fm, Apple Podcasts, "Яндекс.Музыка" и других.