Университет "Сириус" в Сочи и "Яндекс" организуют практикум для студентов-разработчиков

СОЧИ, 27 августа. /ТАСС/. Университет "Сириус" в Сочи и компания "Яндекс" открывают набор на научно-практический интенсив для студентов-разработчиков, которые воспроизведут результаты последних достижений в области компьютерных наук и научатся использовать их на практике. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе образовательного центра "Сириус".

"Программа включает лекции и практические занятия по компьютерному зрению, автоматической обработке текстов, защите информации в машинном обучении и системам хранения данных. В течение двух недель студенты будут погружены в процесс создания технологий, под руководством наставников они попробуют воспроизвести результаты последних достижений в области компьютерных наук и научатся использовать их на практике", - говорится в сообщении.

Набор на программу конкурсный и будет проходить в два этапа. "На первом этапе необходимо принять участие в онлайн-состязании по программированию и проанализировать научную статью. Участники, набравшие наибольшее число баллов на первом этапе, будут приглашены на онлайн-собеседование, которое пройдет с 19 по 25 сентября. Результаты отбора будут опубликованы на сайте "Сириуса" 1 октября. На новую программу планируется набрать около 30 человек", - уточнили в пресс-службе.

Очная часть программы пройдет с 3 по 17 ноября в Сочи, подать заявку можно на сайте "Сириуса" до 13 сентября.

Научно-технологический университет "Сириус" - проект фонда "Талант и успех" для студентов и молодых ученых. Задача Университета - сформировать непрерывный образовательный и карьерный трек для талантливых школьников, студентов, ученых и специалистов. Университет будет реализовывать собственные и сетевые программы высшего образования - программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры, созданные в партнерстве с ведущими университетами и научно-исследовательскими институтами. В 2019 году Университет "Сириус" запускает первые краткосрочные образовательные программы в партнерстве с ведущими российскими компаниями и университетами.