Форумы активных граждан впервые прошли в районах Забайкалья

ЧИТА, 27 августа. /ТАСС/. Гражданский форум Забайкалья прошел во вторник в Чите, ему предшествовали общественные обсуждения, которые впервые организовали в районах края, сообщила во вторник председатель общественной палаты региона Наталья Дроботушенко.

"Около 3 тыс. человек приняли участие в форумах активных граждан, которые впервые прошли в районах Забайкальского края. Идея их проведения была предложена общественностью и поддержана врио главой региона [Александром Осиповым]", - сказала она на закрытии форума, уточнив, что межрайонные форумы прошли в городах Сретенск и Балей, поселке Оловянная, селах Улеты, Красный Чикой и Акша.

По ее словам, главной целью этих мероприятий является поддержка гражданских инициатив, направленных на содействие в реализации государственной политики и развитие социального партнерства. Она отметила, что участники форума выработали рекомендации для дальнейшего развития гражданского общества - их передадут властям.

Участники прошедшего в Чите форума обсуждали развитие волонтерства, формирование доступной среды, роль бизнеса в гражданском обществе, противодействие экстремизму и терроризму. По оценке краевых властей, форум стал масштабной дискуссионной площадкой для обмена мнениями по актуальным проблемам социально-экономического развития Забайкалья. В рамках него была организована выставка-ярмарка некоммерческих организаций и инициативных групп края.

Во время гражданского форума также состоялся конкурс грантов на поддержку социально значимых проектов. Его участники получил гранта на сумму до 60 тыс. рублей. Большинство из них направят на работу с детьми, сохранение истории, краеведение, развитие спорта и добровольчества.