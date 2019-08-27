На Тайване заработал центр продвижения туристического потенциала китайского курорта Санья

САНЬЯ /Китай/, 27 августа. /ТАСС/. Первый зарубежный центр по продвижению туристического потенциала южнокитайского курортного города Санья появился на Тайване. Согласно опубликованному заявлению городского Управления по делам туризма и культуры, центр был создан этим ведомством совместно с тайваньским туристическим агентством Cola Tour.

Церемония по случаю запуска данного проекта состоялась 19 августа в городе Гаосюн на Тайване. Два филиала центра заработали в городах Тайчжун и Тайбэй 21 и 22 августа соответственно. "Создание центра будет способствовать расширению доступа в тайваньском регионе к данным о туризме в Санья, а также поможет привлечь большее число тайваньских туристов в этот город", - говорится в заявлении ведомства.

Остров Тайвань с населением 24 млн человек является вторым по величине рынком в общей структуре въездного туризма города Санья. Согласно официальным данным, в 2018 году Санья с туристическими целями посетили 84 тыс. жителей Тайваня, что на 27% превысило показатель 2017 года. Тенденция увеличения турпотока с Тайваня в Санья продолжилась и в этом году. За первое полугодие город принял 47 тыс. тайваньских туристов - рост на 36,9%.

В настоящее время Хайнань и Тайвань связывают четыре прямые авиалинии, которые обслуживают четыре авиакомпании. Прямые рейсы в хайнаньские города Хайкоу и Санья осуществляются из тайваньских городов Тайбэй, Тайчжун и Гаосют. В неделю выполняется 16 рейсов в обе стороны.

К 2025 году поставлена задача превращения Хайнаня в "международный центр туризма и потребления". Китайский остров нередко именуют "Восточные Гавайи" - природные пейзажи, тропические леса, развитая сеть гостиниц в сочетании с пляжами и береговой линией протяженностью более 1,9 тыс. км привлекают гостей из самых отдаленных точек мира.

В 2018 году остров посетили свыше 76 млн китайских и иностранных туристов, а за первую половину этого года турпоток на Хайнане составил 38,6 млн человек, что на 6% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.