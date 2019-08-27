В Железноводске пройдет кубок России по воздушному биатлону

ПЯТИГОРСК, 27 августа. /ТАСС/. Воздухоплаватели со всей страны в рамках XXI Фестиваля тепловых аэростатов "Кавказские Минеральные Воды - Жемчужина России" совершат над Железноводском пять спортивных и один свободный полет, сообщила во вторник пресс-служба горадминистрации.

С 7 по 14 сентября в Железноводске пройдут соревнования по воздушному биатлону.

"Пилоты тепловых аэростатов в очередной раз съедутся на ставропольские курорты, чтобы поучаствовать в фестивале. Целую неделю 15 команд воздухоплавателей будут бороться за главные призы фестиваля - V Кубок по воздушному биатлону", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также пилоты будут бороться за Кубок Федора Конюхова, Мемориал Отца Василия, Кубок "Икар", Кубок Русского Географического общества и драгоценный перстень воздухоплавателя.

Горадминистрация сообщает, что воздушный биатлон - совершенно новый вид воздухоплавательного спорта. "Эти соревнования придумали мы в 2014 году. Суть состязания в том, что пилот, помимо выполнения стандартных воздухоплавательных упражнений, выполняет еще и стрельбу из лазерного ружья, работающего по принципу Laser Tag, дальность поражения которого составляет до 200 метров и зависит от прозрачности атмосферы и мощности излучателя. При этом все пилоты находятся в равных условиях", - приводятся в сообщении слова президента краевой федерации воздухоплавания Виталия Ненашева.

Впервые фестиваль воздухоплавания прошел в 1998 году в Железноводске.