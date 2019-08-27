Секретарь Совбеза РФ обсудил с вице-премьером Малайзии сотрудничество двух стран

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Путраджайе встретился с вице-премьером Малайзии Ван Азизой Ван Исмаил. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.

"Обсужден широкий круг вопросов российско-малайзийского сотрудничества. Отдельное внимание уделено гуманитарным связям, в частности тематике продвижения русского языка и литературы в образовательных учреждениях Малайзии, и наращиванию туристических обменов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник пресс-служба аппарата Совбеза сообщала о том, что Патрушев, совершающий 27-30 августа поездку в Малайзию и Сингапур, провел в Куала-Лумпуре рабочие встречи с министром обороны и гендиректором Совета национальной безопасности Малайзии, а также межведомственные консультации по безопасности.