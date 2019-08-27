Хор "Московского долголетия" поставил мировой рекорд по массовому исполнению гимна Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Сводный хор проекта "Московское долголетие" поставил мировой рекорд "Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения". Произведение "Дорогая моя столица" композитора Исаака Дунаевского исполнили 872 человека старшего возраста на Красной площади на фестивале "Спасская Башня", передает во вторник корреспондент ТАСС.

"Международным агентством регистрации рекордов "Интеррекорд" зарегистрирован новый мировой рекорд "Самое массовое исполнение гимна Москвы участниками хора старшего поколения". Зарегистрировано количество участников - 872 человека возраста 55+", - сказал генеральный директор международного агентства регистрации рекордов "Интеррекорд" Владислав Копылов.

В концерте участвовало 11 хоров - представители "Московского долголетия" от каждого административного округа. Открыл программу хор из ЗАО с песней "Широка страна моя родная...". В самом центре Москвы также прозвучали патриотические песни: "Катюша", "Подмосковные вечера", "Пусть всегда будет солнце", "Надежда", "Я люблю тебя жизнь". Также на сцене выступила Анита Цой с песней "Ландыши".

"872 участника сегодня исполнили гимн Москвы - не случайно были выбраны эти цифры, потому что нашему городу исполняется 872 года. Наверное это действительно подарок всех наших ветеранов на День города Москвы. Это не первый рекорд, до этого одновременно свыше 2 тыс. человек прошли скандинавской ходьбой, был сделан флаг Российской Федерации [в составлении которого приняли участие] 981 человек. У нас работает общественный совет, куда входят представители искусства, они разрабатывают идеи новых рекордов и проектов, между прочим идеологами самых лучших проектов являются сами участники программы", - сообщил журналистам руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимир Петросян.

Подготовка к выступлению началась с 12 августа в каждом округе столицы. Всего было проведено 50 репетиций, а накануне 26 августа был генеральный прогон с военным оркестром Министерства обороны Российской Федерации. При этом начальник оркестра Сергей Дурыгин отметил, что представители старшего поколения настолько хорошо были подготовлены, что на репетиции они лишь один раз исполнили программу. "Даже на репетицию женщины приходили в красивых платьях, кто-то на каблучках, мужчины в костюмах, с орденами", - сказал Дурыгин.

Российский актер театра и кино, а также член общественного совета "Московского долголетия" Александр Олешко также обратил внимание на значимость концерта и всей программы для самих участников. "Еще недавно они не знали, как встретить Новый год, потому что они были одни, например, без родственников, детей. Они не знали, как провести свободное время или выходной день, теперь у них есть возможность петь, танцевать, рисовать", - пояснил значимость проекта для его участников Олешко.

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации. В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами. Всего в программе принимает участие свыше 200 тыс. человек.

Другие активности фестиваля

Кроме того, на фестивале можно было познакомится с культурой и традициями российского казачества, обручиться навыками владения шашкой и нагайкой. Своими руками можно было создать куклу-оберег, брошь, заколки для волос из лент. Каждый желающий мог принять участие в викторине, посвященной памятным датам и подвигам героев ВОВ, а служащие Президентского полка провели мастер-классы по строевой подготовке.

Международный фестиваль "Спасская башня" в этом году пройдет с 23 августа по 1 сентября. Ежегодно он собирает лучшие творческие и музыкальные военные коллективы со всего мира.