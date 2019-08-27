ЕСПЧ обязал РФ выплатить €91 тыс. вдове убитого помощника прокурора Ингушетии Оздоева

ТАСС, 27 августа. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге обязал РФ выплатить вдове убитого старшего помощника прокурора Ингушетии Рашида Оздоева €91 тыс. Об этом сказано в решении суда, опубликованном на его официальном сайте.

"Суд признал, что правительство России нарушило в деле Оздоева несколько статей Конвенции по правам человека. В частности, были нарушены право на жизнь (ст. 2), запрет пыток (ст. 3), право на свободу и личную неприкосновенность (ст. 5) и право на эффективное средство правовой защиты (ст. 12). В связи с этим суд обязал выплатить вдове Оздоева Тамаре €10 тыс. в качестве компенсации материального вреда, €80 тыс. в качестве компенсации морального вреда и €1 тыс. в качестве компенсации судебных издержек", - отмечается в решении.

Оздоев был похищен вместе со своим другом Тамерланом Цечоевым в 2004 году. Позднее их обоих нашли убитыми. Старший помощник прокурора занимался надзором за деятельностью органов ФСБ в Ингушетии. За неделю до своего убийства он отвез в Москву доклад о своей работе. Изначально жалобу в ЕСПЧ подал его отец - судья Малгобекского района Ингушетии Борис Оздоев. Он умер в январе 2018 года, и поэтому ЕСПЧ присудил компенсацию вдове убитого Тамаре.

"Суд также решил, что в деле Цечоева со стороны России также был допущен ряд нарушений Европейской конвенции, и постановил выплатить его представителю €82 тыс. в качестве компенсации", - говорится в сообщении ЕСПЧ.