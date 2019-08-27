Синоптики рассказали о погоде на МАКС-2019

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Погода в подмосковном Жуковском на время работы Международного авиационно-космического салона МАКС-2019, будет солнечной и сухой. Об этом сообщил во вторник ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Уже с 28 августа погода без осадков, солнечная, сухая, ожидается постепенное повышение температуры. 28 августа станет наиболее холодным днем, максимальные температуры в послеполуденные часы будут плюс 16-18 градусов, но в четверг... солнце будет быстро прогревать поверхность, и температура уже будет плюс 22-24", - сказал он.

Аналогичные температуры ожидаются в Жуковском в пятницу и субботу, в воскресенье воздух прогреется до 21-25 градусов. Вильфанд также отметил, что в дополуденные часы в среду, четверг и пятницу температура составит около 8-9 градусов тепла, поэтому будет достаточно прохладно.

Столичный регион будет находиться под преобладающим влиянием антициклонов, по восточной периферии которых будут перемещаться атмосферные фронты. Края их облачных шлейфов временами могут появляться в небе, но не принесут существенных осадков. Атмосферное давление будет повышенным. Во вторник и среду будет отмечаться порывистый северо-западный ветер, начиная с четверга ветер ослабеет. Ночи будут прохладными, днем воздух будет прогреваться до 20-22 градусов, лишь в среду будет немного прохладнее - до 17-19 градусов.

Специалисты главного авиационного метеорологического центра Росгидромета будут производить наблюдение за фактической погодой и готовить прогноз погоды по аэродрому Раменское ЛИИ им. Громова. Они своевременно предупредят обо всех изменениях погоды.

Международная аэрокосмическая выставка МАКС проходит с 27 августа по 1 сентября на аэродроме центральной испытательной базы страны - ЛИИ им. Громова в Жуковском. Впервые выставка состоялась в 1993 году и регулярно проходит раз в два года. Цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости авиарынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами.