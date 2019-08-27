Фестиваль национального этикета начал отбор участников в районах Ингушетии

МАГАС, 27 августа. /ТАСС/. Республиканский фестиваль национального этикета начал отборочный этап в районах Ингушетии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе республиканского министерства культуры и архивного дела.

"Фестиваль национального этикета проводится по инициативе министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия. В настоящее время проходит отборочный этап в районах республики. Задачами фестиваля являются сохранение и пропаганда духовно-нравственных ценностей ингушского народа, формирование активной гражданской позиции у населения республик, реализация творческих способностей граждан", - отметили в пресс-службе.

Финальный этап фестиваля планируется провести до конца года. В ведомстве добавили, что участники должны продемонстрировать умение танцевать, знание боевого этикета, примирения враждующих сторон, строительства башен, а также ношения ингушской одежды. На всех этапах конкурса жюри будет оценивать, как знания, так и внешний вид (костюм) участников конкурса. В будущем фестиваль планируется сделать международным.