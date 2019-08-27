В Нальчике пройдет стратегическая сессия "Точек кипения", созданных на базе вузов

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Платформа национальной технологической инициативы (НТИ) проведет 4-7 сентября в Нальчике сессию для "Точек кипения" (коворкинг-центры Агентства стратегических инициатив - прим. ТАСС), созданных на базе университетов. Об этом ТАСС сообщила во вторник помощник ректора Кабардино-Балкарского госуниверситета Танзиля Махиева, где состоится мероприятие.

"Автономная некоммерческая организация Платформа НТИ проведет стратегическую сессию для "Точек кипения" на базе университетов, которая состоится 4-7 сентября. Такое решение принято руководством НТИ, потому что "Точка кипения" КБГУ является на данный момент лидером по качеству выполненных работ среди всех созданных в стране", - сказала Махиева.

По ее словам, целью сессии является создание площадки для коммуникации между представителями университетских "Точек кипения" (УТК). В рамках мероприятий участники смогут обсудить ключевые вопросы деятельности, скорректировать сетевую работу, составить дорожные карты развития УТК на год.

Участниками мероприятий станут лидеры и программные директоры действующих УТК, а также команды университетов, где планируется создать такие центры.

НТИ - программа мер по формированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологического лидерства России к 2035 году.

"Точки кипения" создаются в России с 2014 года.