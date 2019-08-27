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Голландский регулятор заподозрил Microsoft в нарушении правил сбора личных данных

В компании ответили, что привержены защите личных данных клиентов и готовы при необходимости внести требуемые изменения
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© Ethan Miller/Getty Images

ГААГА, 27 августа. /ТАСС/. Компания Microsoft собирает информацию о пользователях операционных систем Windows Home и Windows Pro с возможным нарушением правил защиты личных данных. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Голландского агентства по защите данных.

Потенциальные нарушения были выявлены в ходе проверки изменений в защите личных данных, внесенных Microsoft в прошлом году по требованию регулятора.

"Microsoft выполнила установленные требования, - отметили в агентстве. - Однако проверка также выявила, что компания удаленно собирает другую информацию о пользователях, что может также являться нарушением правил защиты личных данных".

Организация направила информацию своим коллегам в Ирландии, где располагается региональная штаб-квартира Microsoft.

В своей реакции американская компания заявила, что привержена защите личных данных клиентов и готова при необходимости внести требуемые изменения.

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СШАИрландияНидерланды
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