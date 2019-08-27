На берегу Каспийского моря 150 детей из разных регионов России бесплатно научились плавать

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Благотворительный проект "Открытая вода" по обучению детей плаванию, организованный на берегу Каспийского моря Дагестанским филиалом ПАО "РусГидро" и Федерацией плавания Республики Дагестан, познакомил более 150 подростков с правилами поведения на воде. Как сообщили в пресс-службе энергокомпании, в акции нынешнего года было почти вдвое больше участников по сравнению с сезоном 2018 года.

Занятия начались в середине июля, за время обучения дети прошли инструктаж, отработали на суше технику плавания, а затем занимались в море. Ежедневные тренировки проходили на детском пляже в Каспийске под руководством тренеров и под присмотром спасателей. Основная задача проекта - снизить число несчастных случаев на водоемах.

В пресс-службе отметили, учитывая большой поток туристов в республику, обучиться плаванию смогли не только юные жители Каспийска, но и дети из Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, а также соседних республик и горных районов Дагестана. По сравнению с прошлым годом количество детей, посетивших наши тренировки, выросло почти в два раза.