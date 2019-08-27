Вуз Севастополя впервые начал обучение учителей-предметников

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Севастопольский государственный университет (СевГУ) в 2019 году более чем в два раза увеличил набор студентов на педагогическое направление, что поможет обеспечить кадрами строящиеся школы, а также впервые начал обучение учителей-предметников. Об этом сообщил во вторник ректор Владимир Нечаев на ежегодной конференции педагогических работников.

"Традиционно Гуманитарно-педагогический институт, который в составе университета отвечает за подготовку учителей, занимался подготовкой педагогов для дошкольных образовательных организаций, для начальных классов. В этом году мы выполнили обещание, что откроем подготовку учителей-предметников. Набрали четыре группы бакалавриата - это учителя русского языка и литературы, математики и физики, истории и обществознания и двух иностранных языков", - сказал Нечаев.

Он уточнил, что в этом году более чем в два раза выросло число бюджетных мест для подготовки учителей по направлению "Педагогическое образование" на бакалавриате. В прошлом году их было 75 человек, в этом году - 175. Еще более 50 человек поступили в профильную магистратуру.

"Тем самым мы создаем основу, чтобы в перспективе укомплектовать севастопольские школы квалифицированно подготовленными педагогическими кадрами. Мы знаем, что в городе существует дефицит педагогических кадров. По тем данным, которыми мы оперируем, это почти 500 человек в тех образовательных организациях, которые сейчас работают, и почти 1 тыс. человек составляет потребность новых образовательных организаций", - пояснил ректор СевГУ.