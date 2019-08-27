Реконструкция школы на 350 мест завершилась в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Школу на 350 мест реконструировали в селении Ачхой-Мартан одноименного района Чечни. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ.

"В ходе реконструкции здания заменена внешняя обшивка, окна и двери; проведены отделочные работы, благоустроен двор. Посадочная мощность школы - 350 ученических мест. Ранее ее состояние не соответствовало нормам безопасности. В рамках этой же программы в августе в чеченском селе Катар-юрт состоялось открытие двух школ на 360 мест", - отметили в пресс-службе.

Реализация подпрограммы министерства строительства и ЖКХ Чечни "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации" предусматривает сейсмоусиление или строительство объектов наибольшего скопления людей. В прошлом году в рамках программы в Чечне построены семь объектов социального значения.