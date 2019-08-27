Памятную табличку с автографом Гагарина установили в новом аэропорту Саратова

САРАТОВ, 27 августа. /ТАСС/. Памятная табличка с автографом Юрия Гагарина была установлена во вторник на территории нового саратовского аэропорта, носящего имя первого космонавта планеты. Табличку передала аэропорту дочь космонавта Елена Гагарина.

"Для меня большая честь заложить памятный знак с автографом моего отца у аэропорта, который носит его имя. Я впечатлена тем, что здесь увидела. Понятно, что это аэропорт, который сделан по самым современным стандартам. Надеюсь, что все пассажиры будут чувствовать себя причастными к великим космическим событиям", - сказала Гагарина на торжественной церемонии.

Аэропорт Гагарин был открыт 20 августа, имя ему выбрали сами жители путем голосования. Космическая тема отражается и в оформлении аэропорта - в здании терминала работает интерактивная выставка на тему космоса, развешаны баннеры со звездами, а перед терминалом заложена аллея космонавтов с памятными табличками и деревьями, одно из которых высадила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Саратовская область тесно связана с историей отечественной космонавтики. В Саратове первый космонавт Юрий Гагарин учился летать, в составе первого отряда космонавтов проходил предполетную парашютную подготовку и здесь приземлился после первого в истории космического полета. Туристический объект "Место приземления первого космонавта Ю. А. Гагарина" находится на территории Энгельсского муниципального района в 43 км от областного центра города Саратова.

Аэропорт Гагарина - второй в России, построенный за последние годы с нуля (первый - Платов в Ростове-на-Дону). Он расположен в 20 км от Саратова, создан на основе государственно-частного партнерства по программе "Развитие транспортной системы России", пропускная способность - 1 млн пассажиров в год.