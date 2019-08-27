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Северный Кавказ

МВД по КЧР проводит благотворительную акцию по покупке формы и канцтоваров для школьников

В этом году в акции примут участие 200 детей из всех районов республики

ЧЕРКЕССК, 27 августа. /ТАСС/. Сотрудники МВД по Карачаево-Черкесии и общественный совет ведомства организовали благотворительную акцию для школьников из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Для 200 детей будут приобретены канцелярские товары и школьная одежда, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Изначально по районам республики устанавливаются несовершеннолетние, которым необходима помощь в подготовке к школе, после чего принимается решение об оказании помощи в виде покупки одежды и канцелярских товаров для школы. Организационная часть проходила около полутора месяцев", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в текущем году участниками акции станут 200 детей из всех районов Карачаево-Черкесии. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с детьми во вторник поедут в магазины и приобретут товары для школы, которые выберут дети.

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РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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