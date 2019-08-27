В Австралии стали применять дроны для слежения за крокодилами у пляжей

ЛОНДОН, 27 августа. /ТАСС/. Дроны с технологиями искусственного интеллекта стали применять в Австралии для отслеживания передвижений крокодилов вблизи пляжей. Эти устройства, сообщила телерадиовещательная корпорация Би-би-си, разработала компания Little Ripper Group в сотрудничестве с технологическим университетом штата Квинсленд. Они способны различать до 16 различных типов живых существ, обитающих в воде океанов, омывающих Австралию, в том числе акул. Точность оценивается в 93%.

При обнаружении искомого объекта на дроне включается сирена, начинают работать громкоговорители. Купающимся, которым угрожает опасность, с воздуха сбрасываются средства спасения.

По мнению исследователя Сержа Уича из ливерпульского университета Джона Мура, речь идет о новинке с большими перспективами применения на практике. "Это совершенно потрясающее использование дронов, - говорит он. - Такая новинка помогает повысить общественную безопасность".

На первых порах инновационный дрон применяется в небе над пляжами Квинсленда, где особую опасность представляют гребнистые морские крокодилы. Эти гигантские рептилии достигают семи метров в длину при массе до двух тонн. Гребнистый крокодил наравне с акулами часто охотится на купальщиков вблизи побережья. Человека, оказавшегося на его пути, голодное животное считает своей добычей. На севере Австралии нередки встречи с ними также в плавательных бассейнах, на туристических стоянках.

Гребнистый крокодил - самое крупное животное своего вида. Их средой обитания считаются побережье северной Австралии, острова Папуа-Новой Гвинеи и Индонезии. Рептилии хорошо чувствуют себя в соленой воде, нередко вытесняя из прибрежных вод даже акул. Основой их рациона служат как рыба и моллюски, так и черепахи, вараны, птицы, буйволы, антилопы и крупный домашний скот. Зверей крокодилы подстерегают у водопоя. Сила их такова, что они способны раздробить челюстями череп буйволу. Охотиться гребнистый крокодил предпочитает в сумерках, проводя день в оцепенении в воде или на берегу. Ежегодно в пасти крокодилов гибнут до 2 тыс. человек, хотя большинство смертей просто не регистрируются. По оценкам экспертов, в Австралии, в основном на севере страны, обитают около 200 тыс. крокодилов.