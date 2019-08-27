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Аксенов сообщил, что замену окон во всех школах и детсадах Крыма завершат в 2020 году

Кроме того, завершится покрытие объектов кровлей

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Власти Крыма намерены в 2020 году завершить замену окон во всех школах и детских садах региона. На эти цели будет выделено 1,3 млрд рублей, сообщил журналистам во вторник глава республики Сергей Аксенов.

"В следующем году будет полностью закончено остекление и покрытие кровлей всех школ и всех детских садов без исключения. Будет выделено на эти цели 1,3 млрд рублей из республиканского бюджета. Эти цифры уже согласованы", - сказал Аксенов.

Министр образования, науки и молодежи республики Наталья Гончарова сообщила ТАСС, что наиболее остро для региона стоит вопрос замены окон в детских садах. "По кровлям у нас практически все работы уже выполнены <...> Что касается замены окон, то на сегодняшний день около 80% детсадов в этом еще нуждаются и около 35% школ", - отметила она.

По данным пресс-службы республиканского министерства, работы по замене окон ведутся в учреждениях образования с 2015 года. Ранее на проведение работ выделили около 1,7 млрд рублей. Всего в республике 540 школ и 490 детских садов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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