Производитель намерен поддерживать качество мороженого, которое попробовал Путин

МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Производитель мороженого, которое президент России Владимир Путин попробовал на Международной аэрокосмической выставке МАКС, намерен поддерживать качество продукции. Об этом сообщил во вторник ТАСС директор бизнес-направления "Мороженое" краснодарской группы компаний "Ренна" Александр Трифонов.

Во вторник после осмотра экспозиций авиасалона МАКС делегации во главе с российским лидером и президентом Турции Тайипом Эрдоганом угостились мороженым. Путин остановил свой выбор на корзинке с мороженым "Коровка из Кореновки", взяв шоколадный и сливочный стаканчики.

"Мы за качеством своей продукции следим и будем его поддерживать. Два года назад Владимир Владимирович тоже наше мороженое попробовал, в этом году он попробовал его вновь. Будем поддерживать эту традицию и радовать нашим мороженым", - сказал Трифонов.