Участники программы "100 городских лидеров" предложили сделать Чусовой лыжной столицей РФ

ТАСС, 28 августа. Участники программы "100 городских лидеров" Агентства стратегических инициатив (АСИ) и авторы проекта "В Чусовой не на час" разработали концепцию "Лыжи круглый год", которая подразумевает создание в городе Чусовом Пермского края парка с самыми протяженными в России трассами для беговых лыж. По мнению экспертов, Чусовой может стать лыжной столицей России, сообщили во вторник в пресс-службе АСИ.

По данным пресс-службы, в городе Чусовой Пермского края завершился экспертный съезд программы "100 городских лидеров" Агентства стратегических инициатив (АСИ). В нем приняли участие эксперты туристической отрасли и Центра городских компетенций АСИ, а также авторы лучших идей проекта "В Чусовой не на час", который проходил на краудсорсинговой платформе 100gorodov.ru c июня по август этого года с целью поиска лучших предложений, как задержать в городе гостей больше, чем на один день.

"За два дня участники стратегической сессии выявили три основных направления, которые должны сформировать туристический бренд города: лыжи, промышленный и активный туризм. Концепция под рабочим названием "Лыжи круглый год" подразумевает создание в окрестностях Чусового лыжного парка с самыми протяженными в России трассами для беговых лыж. Ландшафт и красивые окрестности позволяют сделать Чусовой "столицей" лыжных бегунов не только России, но и всего мира. Чусовой может стать конкурентом Nordseter Fjellpark - лыжному парку рядом с норвежским Лиллехаммером", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Центре городских компетенций АСИ, в настоящее время Чусовой - это место подготовки олимпийских чемпионов по лыжам. Здесь есть две спортивных базы - "Огонек" и "Металлург", которые в настоящий момент ориентированы на профессионалов, также хорошо известен горнолыжный курорт "Такман", куда приезжают туристы со всей страны.

"Беговые лыжи сейчас в восходящем тренде, все больше и больше людей увлекается этим видом спорта и активного отдыха. Это подметили супруги Сергей и Екатерина Базановы из Москвы и опубликовали свою идею на нашей краудсорсинговой платформе. Поскольку данная идея получила свое развитие на стратегической сессии и была принята не только экспертами, но и местными жителями, именно она становится победителем конкурса идей", - цитирует пресс-служба руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяну Журавлеву.

Согласно концепции, покататься на лыжах в Чусовом можно будет не только зимой, но и летом. В городе существуют трассы для лыжероллов (лыжи на колесах), а также трамплин для летних прыжков на лыжах, есть возможность создания базы водных лыж на одной из трех рек Чусового и организации зрелищных летних лыжных мероприятий. Участники экспертного съезда разработали план действий на 2019-2020 годы по реализации концепции "Лыжи круглый год".

О Чусовом

Чусовой - небольшой город в 140 км от Перми. Через него проходят тысячи туристов в год: летом они сплавляются по рекам Чусовая и Усьва, зимой едут на горнолыжный курорт "Такман" и лыжную базу "Металлург". В 2019 году в Чусовом создана территория опережающего развития (ТОСЭР).

Проект "100 городских лидеров" запущен АСИ 15 января 2019 года для вовлечения активных граждан в создание комфортной городской среды: они могут подать заявки и предложения по улучшению своих городов через сайт проекта. Программа обучения команд городских лидеров рассчитана на пять лет, за этот период планируется объединить 1 млн человек и воплотить в жизнь более тысячи городских инициатив силами местных сообществ.