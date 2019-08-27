На воронежском фестивале реконструируют знаменитую "атаку мертвецов" Первой мировой войны

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Участники воронежского фестиваля "Русское лето" представят реконструкцию известной "атаки мертвецов" времен Первой Мировой войны. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Воронежской области.

"На фестивале "Русское лето" пройдут масштабные бои реконструкторов, одну из самых ярких страниц русской истории покажут в Центральном парке отдыха в Воронеже - там развернется сцена обороны крепости Осовец на Восточном фронте во время Первой мировой войны. Тогда немцы применили отравляющие газы, но защитники крепости не только не погибли и не оставили позиции, но и, совершив контратаку, обратили противника в бегство", - говорится в сообщении пресс-службы.

Знаменитая "атака мертвецов" произошла на Восточном фронте в 1915 году, в ней приняли участие около 60 бойцов роты 226-го Землянского полка.

По данным пресс-службы правительства региона, на фестивале также покажут реконструкцию революционных волнений на юге России в 1917 году, атмосферу военных лагерей X, XVII и XVIII веков.

Первый фестиваль "Русское лето" пройдет в Воронеже 14 и 15 сентября, он организован по инициативе заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, писателя Захара Прилепина, при поддержке губернатора Воронежской области Александра Гусева и регионального правительства. В Центральном парке отдыха в Воронеже пройдут встречи с литературными деятелями, баттлы писателей и историков, лекции и дискуссии по отечественной истории, а также книжная ярмарка, концерты.