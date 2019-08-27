Книгу о чеченской кухне намерен издать известный автор книг по кулинарии

ГРОЗНЫЙ, 27 августа. /ТАСС/. Автор книг по кулинарии, телеведущий Сталик Ханкишиев в 2020 году планирует издать книгу о чеченской национальной кухне. Об этом журналистам сообщил во вторник министр по туризму региона Муслим Байтазиев.

"У меня состоялась встреча с известным автором книг по кулинарии, ведущим кулинарной программы "Казан-Мангал", блогером и, конечно же, нашим дорогим другом - Сталиком Ханкишиевым. В ходе встречи обсудили актуальные вопросы гастрономического туризма, также договорились на будущий год об издании кулинарной книги о чеченской кухне", - отметил министр.

Ханкишиев приехал в Чечню для проведения мастер-класса на гастрономическом фестивале "Кухня древнего Кавказа и современность", который прошел в рамках первого горного марафона Kezenoy Sky Trail 2019. Мероприятие состоялось в окрестностях озера Кезеной-Ам с участием более 80 спортсменов из городов России и ближнего зарубежья.