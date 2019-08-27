Панда Мэн Мэн в Берлинском зоопарке ждет потомство

"Результаты гормональных тестов, поведение Мэн Мэн и размер детеныша [на снимке УЗИ] дает основания полагать, что роды состоятся через одну-две недели", - говорится в сообщении. Помимо этого в Twitter зоопарка выложена видеозапись УЗИ, где можно видеть быстрые сокращения сердца плода.

В зоопарке напомнили, что Мэн Мэн 20 недель назад свели с самцом Цзяо Цином. "Мы очень обрадованы этой новостью. Для видов, находящихся под угрозой исчезновения, каждое рождение - это большой подарок", - сказал директор музея доктор Андреас Книрем.

То, что Мэн Мэн находится в положении, сотрудники зоопарка начали подозревать еще две недели назад, однако проведенное УЗИ не дало тогда однозначного ответа на этот вопрос. Тем не менее эксперты из Пекина сразу же направились в Германию для наблюдения за пандой. Сейчас за беременностью Мэн Мэн следят круглосуточно, однако стараются вмешиваться в жизнь панды только при необходимости.

Берлинские любимцы

Мэн Мэн и Цзяо Цин живут в Берлинском зоопарке с 2017 года, куда они прибыли из Центра разведения и исследования панд в Чэнду (административном центре провинции Сычуань на юго-западе Китая). На открытии "Сада для панд", строительство которого обошлось Берлинскому зоопарку в 10 млн евро, присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин. Договор об аренде панд, согласно которому Германия обязуется выплачивать Китаю порядка $1 млн в год, рассчитан на 15 лет. При этом все потомство этих животных, которое рождается за пределами Поднебесной, становится собственностью КНР и через два-четыре года отправляется в Китай.

В 2018 году Мэн Мэн получила награду Giant Panda Global Award, которая считается аналогом "Оскара" в мире панд, в категории "Любимая панда за пределами Китая".

Символ Китая

Большая панда - это редкое животное, занесенное в Красную книгу, и неофициальный символ Китая. На конец 2013 года в дикой природе в КНР насчитывалось 1864 больших панд. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.

По данным на ноябрь 2016 года, 471 бамбуковый медведь содержался в вольерах различных питомников и зоопарков мира. В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются. По этой причине специалисты иногда выпускают панд из питомника в дикую природу для спаривания, что позволяет разнообразить их генофонд.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие было приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.