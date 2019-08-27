Дети погибших военнослужащих отдохнули в лагере "Герои" в Приэльбрусье

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Ребята из разных регионов России, в том числе дети погибших военнослужащих и из многодетных семей, стали участниками приключенческого лагеря "Герои" в Приэльбрусье. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.

"Более 200 детей из разных регионов России отдохнули в детском развивающем лагере "Герои" в Кабардино-Балкарии. Особое место в проекте занимает социальная составляющая. В рамках совместной с Промсвязьбанком акции в Приэльбрусье бесплатно отдохнули более 20 детей, погибших военнослужащих и ребята из многодетных семей - подопечных фонда "Отцовство", в том числе из Кабардино-Балкарии", - говорится в сообщении.

Программа лагеря - уникальная разработка команды психологов, педагогов и инструкторов-ветеранов спецназа, которые детально изучили проблемы современных школьников. Сбалансировав физическую и интеллектуальную активность, организаторы создали условия, в которых дети смогли раскрыть свой потенциал.

В министерстве отметили, что занятия по скалолазанию на реальных скальниках, невероятные трекинговые маршруты, восхождение на склоны Эльбруса, работа со спасателями МЧС в одной команде, погружение в другую культуру стали очень привлекательными для детей и на практике показали, что мир без гаджетов не менее захватывающий. Ребята ставят цели и добиваются результата, осваивают способы коммуникации, включаются в командное взаимодействие, развивают стратегическое мышление, самомотивацию и лидерские качества, необходимые для успешной жизни.