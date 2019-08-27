Дополнительное вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования объявлено в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Вознаграждение за взлом системы онлайн-голосования на выборах депутатов в Мосгордуму будет выплачено, если система будет взломана в ходе дополнительного четвертого теста 28 августа либо непосредственно в единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

Ранее он заявлял, что 2 млн рублей могут получить хакеры, которые взломают систему электронного голосования в ходе трех ее тестирований перед выборами в Мосгордуму. Все три теста системы онлайн-выборов в Москве прошли без взломов, но обещанное хакерам вознаграждение все-таки будет поделено между IT-специалистами, указавшими слабости в системе электронного голосования.

"Если систему онлайн-голосования взломают в ходе четвертого теста 28 августа или в сам день голосования 8 сентября, придется изыскивать еще миллион рублей", - сказал Венедиктов.

Как уточнил ТАСС замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко, по решению технической рабочей группы по электронному голосованию 1 млн рублей из ранее обещанного вознаграждения Венедиктова получил французский криптограф Пьеррик Годри. Ему удалось выявить недостатки системы электронного голосования, замечания эксперта позволили укрепить безопасность системы.

Оставшийся миллион будет разделен на четыре части между теми, кто также помог улучшить механизмы интернет-голосования. По 250 тыс. рублей получат участники технической рабочей группы, IT-компания ООО "Вэйвз" за системный отчет, студенты, которые помогали при проведении первого теста, а также представители ООО "Спинко", которые указали на некоторые незадокументированные возможности портала mos.ru.

"1 млн рублей уже ушел с моего счета в Сбербанке французскому криптологу Пьеррику Годри <…> Вознаграждение в 2 млн рублей, которое было объявлено за взлом на время проведения трех тестов электронного голосования, - это деньги мои и моих друзей", - добавил Венедиктов.

Электронное голосование

Эксперимент по электронному голосованию будет проведен в избирательных округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №3 0 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует проведение пилотного электронного голосования на выборах в Мосгордуму. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Чтобы проголосовать онлайн, необходимо подать заявление через личный кабинет на портале мэра Москвы с 24 июля по 4 сентября включительно. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 230 кандидатов, из них от партий 169 кандидатов и 61 самовыдвиженец. Отказано в регистрации 56 кандидатам, из них от партий 17 кандидатам и 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 127 человек: от КПРФ - 42 кандидата, от ЛДПР - 45 кандидатов и от партии "Справедливая Россия" - 40 кандидатов. Также зарегистрированы кандидаты от партий "Гражданская сила", "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.