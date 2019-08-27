В Казани началась церемония закрытия чемпионата WorldSkills

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Церемония закрытия 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills проходит в Казани, передает корреспондент ТАСС со стадиона "Казань Арена".

Ее кульминацией станет награждение победителей чемпионата золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. А конкурсанты, которые показали выдающиеся результаты, будут отмечены медалями "За высшее мастерство", премией имени Альберта Видала и наградой "Лучший представитель страны".

Ожидается, что церемонию посетит президент России Владимир Путин, который после мероприятия встретится с национальной сборной.

В церемонии примут участие артисты Леван Горозия, Димаш Кудайберген, Zventa Sventana, Brio Sonores, Loboda и Филипп Киркоров. В финале состоится передача флага чемпионата представителям Китая, где в 2021 году состоится соревнованние WorldSkills Shanghai.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проходил в Казани с 22 по 27 августа. Участие в нем принимали 1,3 тыс. молодых профессионалов из 63 стран, которые соревновались по 56 компетенциям. Россию представляли 63 конкурсанта.

WorldSkills International - международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. Россия вступила в WorldSkills в 2012 году.