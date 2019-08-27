Власти КБР к 2021 году создадут 2 тыс. мест дошкольного образования в рамках нацпроекта

НАЛЬЧИК, 27 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарской Республики (КБР) в рамках реализации нацпроекта "Демография" до 2021 года планируют создать в республике более 2 тыс. дополнительных мест дошкольного образования. Об этом ТАСС сообщили в правительстве региона.

"В рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" к 2021 году будет создано 2000 дополнительных мест дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях", - сообщили в правительстве.

Как отмечается, в целях достижения данного показателя в 2019 году начато строительство 11 детских садов, 16 дошкольных отделений в образовательных организациях и двух прогимназий. Ожидается, что объекты будут введены в эксплуатацию в 2020 году.

"Также в 2019 году планируется создание 860 дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в 19 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования", - сообщили в правительстве региона, уточнив, что по всем 19 объектам ведутся строительно-монтажные работы, а планируемый срок ввода в эксплуатацию объектов - четвертый квартал 2019 года.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.