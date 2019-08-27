Путин прибыл в Саратов, где осмотрит новый аэропорт Гагарин

САБУРОВКА /Саратовская область/, 27 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник прибыл в новый саратовский аэропорт Гагарин. Ожидается, что глава государства ознакомится с работой новой воздушной гавани Саратова.

Глава российского государства прилетел в Саратов из Жуковского, где посетил международный авиасалон МАКС-2019 и провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь - 23 тыс. кв. м. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тыс. м и ширину 45 м. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.

Первый тестовый пассажирский рейс Внуково - Гагарин - Внуково 18 августа выполнила авиакомпания "Победа". С 20 августа в аэропорту началось обслуживание авиакомпаний и пассажиров, старый аэропорт Саратов Центральный в центре города в тот же день был закрыт.

Строительство аэропорта Гагарин представляло собой совместный проект РФ, области и частного инвестора в лице УК "Аэропорты регионов" (входит в "Ренову"). Путин в апреле 2012 года поручил Минтрансу РФ оказать содействие в финансировании строительства аэропортового комплекса. Проект реализовали в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". Общая стоимость проекта, по данным областного правительства, составила 22 млрд рублей. В первые трое суток работы пассажиропоток нового аэропорта Саратова составил 5,5 тыс. человек, таким образом, по данным пресс-службы воздушной гавани, суточный пассажиропоток Гагарина на 15% превысил среднесуточную летнюю загрузку старого аэропорта.